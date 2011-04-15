Первое место на российском рынке M&А в III квартале занял спорт

Первое место на российском рынке M&А в III квартале 2019 года занял спорт с одной мегасделкой на $2.35 млрд (23.4% объёма рынка), тогда как в аналогичном периоде прошлого года в отрасли не было зафиксировано ни одной транзакции. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей сделкой в отрасли и крупнейшей сделкой периода стало приобретение вице-президентом и сооснователем Alibaba Group Джозефом Цаем у Михаила Прохорова баскетбольного клуба Brooklyn Nets за $2.35 млрд.



Второе место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с тремя сделками на $2.07 млрд (20.7% объёма рынка). Крупнейшей из них стала июльская санация Банком России МИнБанка за $2.03 млрд. Суммарная стоимость сделок выросла в 6.8 раза с $303.1 млн.



На третье место вышла торговля с 7 сделками на $1.62 млрд. Доля отрасли составила 16.1% объёма рынка. При этом суммарная стоимость сделок, зафиксированных в секторе в июле-сентябре 2019 года, оказалась на 12% ниже, чем за те же месяцы прошлого года. Крупнейшей сделкой периода стало сентябрьское слияние торговых сетей "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси" оценочной стоимостью $1.29 млрд.



На четвёртом месте по итогам периода осталось строительство и девелопмент с 44 сделками на $1.61 млрд. По сравнению с III кварталом 2018 года этот показатель оказался в 6.5 раза меньше по стоимости и в 2.1 раза больше по количеству транзакций.



Крупнейшей сделкой квартала стало приобретение бизнесменом Романом Шленчаком 100% группы "Спецтрансстрой", одного из крупнейших подрядчиков РЖД, оценочно за $740 млн. Доля отрасли составила 16% объёма рынка. При этом по числу сделок отрасль занимает 43.6%.



На пятое место опустился ТЭК (доля рынка 11.1%) с 4 сделками на $1.12 млрд. Крупнейшей сделкой периода стало июльское приобретение структурой Роснефти 100% Петербургской топливной компании (ПТК), а также Гатчинской нефтяной компании, ПТК-Терминала и Транс-Тайма оценочно за $591.7 млн. Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в июле-сентябре 2019 года, оказалась в 6.5 раза выше аналогичного показателя 2018 года.



За III квартал 2019 года не заключалось сделок в лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также в СМИ. Но большинство отраслей оказались вовлечены в M&A-активность.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"