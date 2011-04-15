ТрансФин-М сменил акционера

АО "НПФ "Благосостояние" и АО "ТФМ-Гарант" завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на рынке лизинга.



Как говорится в сообщении ТрансФин-М, "ТФМ-Гарант", представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнёров, стало официальным владельцем 100% ПАО "ТрансФин-М".



Сделка реализована в формате МBO (management buy-out) и профинансирована преимущественно за счет заемных средств. Сумма сделки составила 32.6 млрд руб. В периметр продажи вошли все активы ТрансФин-М, включая дочерние предприятия.



ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники.







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