Пенсионные средства НПФ за III квартал выросли до 4.16 трлн руб.

Инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам III квартала 2019 года вырос на 2% по сравнению со II кварталом и составил 4.16 трлн руб. Из них 2.79 трлн руб. пришлось на пенсионные накопления (рост на 1.9%), 1.37 трлн руб. - на пенсионные резервы (+2.3%). Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В портфелях пенсионных накоплений по-прежнему преобладают вложения в реальный сектор экономики (37.1%, или 1.037 трлн руб.), несмотря на небольшое снижение доли таких вложений - в предыдущем квартале она составляла 38.3%. Стоимость вложений пенсионных накоплений в госсектор за квартал увеличилась на 2.2% до 973.19 млрд руб.



Вложения пенсионных резервов НПФ постепенно перераспределяются из финансового сектора в реальный и государственный. По сравнению со II кварталом стоимость вложений пенсионных резервов в реальный сектор экономики выросла на 6.1% до 408.05 млрд руб., в госсектор - на 6.3% до 256.98 млрд руб.



В отчётном квартале продолжился рост стоимости в портфелях НПФ долговых инструментов - корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. Это в том числе связано с их положительной переоценкой на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Корпоративные облигации по-прежнему составляют более половины вложений пенсионных накоплений (1.44 трлн руб.) и более 40% вложений пенсионных резервов (588.6 млрд руб.). Стоимость таких бумаг в портфелях выросла на 3.5 и 6.3% соответственно. Стоимость вложений пенсионных накоплений в госбумаги увеличилась на 2.3% до 799.88 млрд руб., вложений пенсионных резервов - на 1% до 176.5 млрд руб. При этом доля госбумаг в портфеле накоплений и резервов составила 28.7 и 12.9% соответственно. В разрезе отраслей в портфелях НПФ продолжается наращивание доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, связи, телекоммуникаций и информационных технологий.



Количество НПФ на рынке осталось прежним - 49 фондов, из которых 31 совмещает деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), два НПФ осуществляют деятельность только по ОПС, 16 - только по НПО.



"AK&M" от 08.11.2019