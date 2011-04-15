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08/11/2019
15:12

В Москве продан ТЦ "На Беговой"

Российский аукционный дом (РАД) продал права (требования) по кредитам ООО "АльфаГрант". Об этом говорится в сообщении РАД.

Торги проходили на электронной торговой площадке РАД Lot-online. Продажа осуществлялась в рамках поручения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Обеспечением по кредиту выступал торговый центр "На Беговой" (Москва).

Цена продажи составила - 655 млн руб.
Покупатель - ООО "Р-трейдинг".
Около 70% площадей ТЦ сданы в аренду якорным арендаторам: "Л'Этуаль", аптека "36,6", "Алмазы Якутии", "Элита", "Золотая стрекоза", салоны связи "Tele 2", "МТС", "Евросеть", ООО "Супермаркет "Алые Паруса", ресторан домашнего питания "Теремок" и другие.



"AK&M" от 08.11.2019
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