В Москве продан ТЦ "На Беговой"

Российский аукционный дом (РАД) продал права (требования) по кредитам ООО "АльфаГрант". Об этом говорится в сообщении РАД.



Торги проходили на электронной торговой площадке РАД Lot-online. Продажа осуществлялась в рамках поручения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Обеспечением по кредиту выступал торговый центр "На Беговой" (Москва).



Цена продажи составила - 655 млн руб.

Покупатель - ООО "Р-трейдинг".

Около 70% площадей ТЦ сданы в аренду якорным арендаторам: "Л'Этуаль", аптека "36,6", "Алмазы Якутии", "Элита", "Золотая стрекоза", салоны связи "Tele 2", "МТС", "Евросеть", ООО "Супермаркет "Алые Паруса", ресторан домашнего питания "Теремок" и другие.







"AK&M" от 08.11.2019