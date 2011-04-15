ЦБ объявил учётную цену золота на 9 ноября - 3005.50 руб./г против 3040.86 руб./г на 8 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 9 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3005.50 руб./грамм
Серебро: - 35.92 руб./грамм
Платина: - 1831.76 руб./грамм
Палладий: - 3663.52 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
01.11 02.11 06.11 07.11 08.11
Золото 3088.73 3108.27 3059.56 3043.19 3040.86
Серебро 36.82 37.17 36.98 36.89 35.94
Платина 1898.68 1918.67 1903.33 1897.20 1909.63
Палладий 3696.88 3689.12 3631.78 3632.90 3681.98