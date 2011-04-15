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08/11/2019
16:54

В большинстве сегментов российского финансового рынка в октябре наблюдался рост котировок

В большинстве сегментов российского финансового рынка в октябре наблюдался рост котировок Рост котировок был обусловлен как внешними, так и внутренними факторами. Среди них – улучшение настроений инвесторов относительно перспектив торговых споров и ситуации вокруг Brexit, а также смягчение денежно-кредитной политики в ряде стран, в том числе в России, отмечается в материалах Банка России.

Структурный профицит ликвидности в октябре снизился. Как и месяцем ранее, этому способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России.

Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой оставался отрицательным. Давление на ставки оказывали ожидания участников рынка относительно снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в конце октября. Ставки в сегменте "валютный своп" оставались вблизи ставок МБК на фоне сохранения запасов валютной ликвидности в банковском секторе на комфортном уровне.

Под влиянием решений Банка России по ключевой ставке в августе–октябре сохранился тренд на снижение процентных ставок по кредитам и депозитам. При этом наблюдаемому увеличению срочности кредитно-депозитных операций могло способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий экономических агентов, в том числе на среднесрочную перспективу.

"AK&M" от 08.11.2019
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