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08/11/2019
17:00

"М.Видео-Эльдорадо" привлекла краудсорсинговую платформу

Группа "М.Видео-Эльдорадо" привлекла краудсорсинговую платформу для доставки в течение 90 минут. Об этом говорится в сообщении компании.

Партнёром проекта стал курьерский сервис экспресс-доставки SuperBro.

На сайте партнёра покупатель указывает адрес доставки, оформляет и оплачивает онлайн-заказ. Учитывая адрес доставки, сервис определяет ближайшие к этой локации магазины и доступный в них ассортимент. Заказать для быстрой доставки можно товар не дороже 8 000 рублей и весом не более 15 кг, это более 10 тыс. наименований - техника для кухни, посуда, товары для красоты и здоровья, игры и гаджеты для геймеров, смартфоны и аксессуары к ним и т.д. Ближайший к адресу доставки курьер принимает заказ, выкупает его в магазине сети и привозит клиенту вместе с чеком. От момента заказа до получения техники на руки проходит от 90 минут. Стоимость доставки через сервис SuperBro обойдётся клиенту от 99 руб., первая доставка осуществляется бесплатно.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской Бирже (тикер: MVID).

Скорректированная чистая прибыль М.Видео-Эльдорадо по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 2.2% до 2.931 млрд руб. с 2.867 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.9% до 161.475 млрд руб. со 149.6 млрд руб., показатель EBITDA - на 10.6% до 10.008 млрд руб. с 9.049 млрд руб.


"AK&M" от 08.11.2019
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