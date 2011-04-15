В Госдуму внесён законопроект об особенностях изъятия земельных участков под многоквартирными домами

В Госдуму внесён законопроект, разработанный для защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними и соблюдения конституционного права на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения у его собственника для государственных и муниципальных нужд. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Согласно действующему законодательству установлена обязанность органов госвласти и органов местного самоуправления по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Если такие земельные участки не были образованы до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу Жилищного кодекса, то органы власти обязаны провести все необходимые действия: межевание участка, постановка на государственный кадастровый учёт — причём независимо от обращения собственников помещений. Хотя вопрос формирования земельных участков крайне важен для жителей многоквартирных домов, поскольку позволяет им распорядиться землей по своему усмотрению (например, расположить на придомовой территории детскую площадку, клумбу, лавочки или беседки), эта обязанность органов власти не везде исполняется ими надлежащим образом.



Образование земельного участка под домом имеет первостепенное значение, когда встает вопрос об изъятии многоквартирного дома для государственных или муниципальных нужд. Такое изъятие может производиться, к примеру, при признании дома аварийным, либо при строительстве автомобильной дороги или ветки метро на указанной территории.



В случае такого изъятия собственникам помещений предлагается либо возмещение за изымаемое жилое помещение, либо другое жилое помещение. Размер возмещения определяется согласно положениям Жилищного кодекса и должен включать рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе стоимость земельного участка, на котором расположен дом. В этой связи отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о таком земельном участке приводит к ущемлению конституционных прав собственников на получение равноценного возмещения в случае принудительного отчуждения имущества для государственных или муниципальных нужд.



Поскольку Земельным кодексом допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд при отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на эти участки, законопроектом предлагается установить особенности принятия решения об изъятии тех участков, на которых расположены многоквартирные дома.



Так, предлагается установить обязанность уполномоченного органа до принятия решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, провести все необходимые процедуры, связанные с образованием этого участка, и внести сведения о его границах в ЕГРН.



Вводится запрет на принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартирным домом до внесения сведений о его границах в ЕГРН.



Кроме того, в настоящее время является распространенной практика образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, по их границе (контуру). "Это приводит к нарушению прав собственников помещений на наличие необходимой для эксплуатации дома придомовой территории, а в случае изъятия жилых помещений существенно уменьшает размер возмещения", — подчеркнул глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



"Законопроектом предлагается установить прямой запрет на образование земельного участка под многоквартирным домом по границам (контуру) дома", — сообщил П.Крашенинников.



Предлагаемые нормы позволят обеспечить законные интересы собственников помещений при образовании земельных участков под многоквартирными домами, в том числе соблюсти конституционное право граждан на получение равноценного возмещения при изъятии жилых помещений для государственных и муниципальных нужд, отметил П.Крашенинников.



"AK&M" от 08.11.2019