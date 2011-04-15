Инвесторы снимают перекупленность российского рынка

Во второй половине дня российские фондовые индексы развивают медвежий импульс, что вписывается не только в фактор пятницы, подкрепляемый перекупленностью рынка, но и во внешний фон, где после просадки большинства азиатских площадок снижаются и европейские бенчмарки. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Вдобавок Brent встретила очередные продажи на попытках роста и обновляет недельные минимумы на подходе к отметке $61 за баррель. Таким образом, индекс МосБиржи и РТС корректируются от вчерашних максимумов на 1.125 и 1.3% соответственно. В случае с индексом МосБиржи также сработал психологический фактор – инвесторы фиксируют прибыль после прокола отметки 3000.



Динамика рынков под занавес недели отражает угасший оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки. В отсутствие деталей потенциального промежуточного соглашения, исчерпав идеи, игроки принялись фиксировать прибыль, но пока действуют осторожно, надеясь на свежий поток позитивных новостей с этого фронта.



До конца дня понижательное давление на отечественном рынке с большой долей вероятности сохранится, тем более что и на текущих уровнях индексы остаются привлекательными для ликвидации длинных позиций, накопленных за последнее время.



"AK&M" от 08.11.2019