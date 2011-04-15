Д.Медведев поручил провести эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи

Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по совершенствованию применения технологии электронной подписи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением Правительства от 29 октября 2016 года N 1104, в 2016-2018 годах проводился эксперимент по обеспечению направления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях с использованием специализированной защищённой автоматизированной системы.



В рамках этого эксперимента была создана автоматизированная система, предназначенная для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения владельцами квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи, выступающими в качестве заявителей при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернета, либо в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при открытии им банковского счёта. Этим сервисом воспользовались 114 тыс. пользователей, было зарегистрировано более 22 тыс. организаций и удалённо открыто около 17.4 тыс. расчётных счетов.



В целях развития созданных технологий подписанным постановлением принято решение провести до конца 2020 года эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием автоматизированной системы.







"AK&M" от 08.11.2019