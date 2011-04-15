Кабмин скорректировал правила расчёта единого тарифа на вывоз мусора

Правительство РФ скорректировало правила расчёта единого тарифа на вывоз мусора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, свидетельствует сообщение ФАС.



Принятое постановление позволяет принимать сбалансированные решения по снижению тарифа. Его сокращение должно произойти за счёт того, что теперь расчётная предпринимательская прибыль будет рассчитываться из меньшей базы: из нее исключены налог на прибыль и величина платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), подчёркивает антимонопольная служба.



Постановление устанавливает определение размера фонда оплаты труда с учётом планового и (или) фактического уровня фонда оплаты труда и официальной статистической информации о средней заработной плате в регионе по соответствующему виду экономической деятельности с учётом прогнозного индекса потребительских цен.



Документ также уточняет подходы по исчислению амортизации основных средств и нематериальных активов регулируемой организации при установлении тарифов. При тарифном регулировании размер амортизации будет определяться исходя из максимальных сроков полезного использования основных средств (по аналогии со сферой регулирования электроэнергетики).



Возврат средств на обновление основных фондов предприятий (амортизацию) теперь будет осуществляться по-новому. На объекты, построенные за счёт бюджетных средств, такой возврат будет включаться в тарифы только при целевом направлении этих средств на строительство новых объектов или реновацию действующих. Новый порядок позволит стимулировать инвестиции в основные средства регулируемых организаций.





"AK&M" от 08.11.2019