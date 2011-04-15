Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 ноября 2019 года.



ПРЕДПРОДАЖНАЯ ЗАГОТОВКА

ЦБ ПЛАНИРУЕТ УПРОСТИТЬ СЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЮ САНИРОВАННЫХ АКТИВОВ



Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов - банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний. Предполагается, что ЦБ сможет продавать санированных игроков на конкурсах, условия которых сам будет определять, или даже вообще без торгов, единственному претенденту. Эксперты указывают, что в нынешней ситуации вопрос в том, где найти этого претендента.





ЦЕНЫ ОБНОВИЛИ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

АВТОМОБИЛИ ДОРОЖАЮТ ПРИ ПАДЕНИИ СПРОСА



Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях - на 10% от уровня прошлого года. Аналитики и собеседники "Ъ" на рынке объясняют это тем, что низкая загрузка производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса. Впрочем, купить машину даже по цене 2018 года еще можно - концерны делают спецпредложения, а некоторые дилеры готовы продавать практически в убыток в погоне за выполнением планов.





НАЛОГОВИКА СНЯЛИ С НАЛЕТА

ИЗ СИЗО ОСВОБОЖДЕН ФИГУРАНТ ГРОМКОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА



Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд отказался продлить срок содержания под стражей сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина, который является фигурантом громкого уголовного дела о хищении 136 млн руб. Группа злоумышленников, состоящая преимущественно из действующих офицеров ФСБ, напала на приехавшего с крупной суммой в банк предпринимателя, ограбив его под видом проведения обыска. Налоговик, как уверяет защита, оказался в числе нападавших случайно, будучи другом одного из налетчиков. Из-за его незначительной роли как водителя суд решил отпустить молодого человека.





СМАРТФОН ПРОЗВЕНЕЛ В ДЕЛЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ

ЮРИСТА ОБВИНИЛИ В ПОПЫТКЕ ПОДКУПА НАДЗИРАТЕЛЯ



Как стало известно "Ъ", следственный отдел по Балашихе подмосковного Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении называющего себя юристом Кантемира Карамзина (Артур Кокоев). Господину Карамзину, который уже находится в СИЗО по делу об особо крупном мошенничестве, на этот раз вменяется покушение на дачу взятки сотруднику следственного изолятора за передачу ему мобильного телефона с выходом в интернет. При передаче денег доверенное лицо господина Карамзина и сотрудник ФСИН были задержаны. Ранее в отношении юриста были возбуждены дела о попытке похитить у журналиста $200 тыс. и хищении имущества АО ДСК-1 на сумму более 15 млрд руб.





ГТЛК ПОМОЖЕТ ПАРТНЕРУ КУПИТЬ BRUNSWICK

ГОСКОМПАНИЯ ВЫДАСТ FREIGHT VILLAGE ЗАЕМ ПОД СДЕЛКУ



Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Freight Village готовятся к совместной покупке оперлизинговой Brunswick Rail. По данным "Ъ", согласно новой схеме сделки, оба партнера выкупят по 50% Brunswick напрямую. При этом предполагается, что ГТЛК выдаст Freight Village заем на эту сделку, при невозврате которого доля Brunswick во внесудебном порядке перейдет ГТЛК. ФАС ранее не согласовала ГТЛК покупку Brunswick - юристы полагают, что новая схема учитывает большую часть замечаний регулятора, однако тот будет учитывать аспект, связанный с выдачей займа.





"РОСТЕЛЕКОМ" ВЫПУСТЯТ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ

ГОСУДАРСТВО СНИЗИТ ГОЛОСУЮЩУЮ ДОЛЮ В ОПЕРАТОРЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ



Государство согласовало окончательную схему консолидации "Ростелекомом" сотового оператора Tele2. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. В итоге государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в "Ростелекоме" с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%.





"МЕГАФОН" ПОДКЛЮЧИЛ КИТАЙСКИЙ КАНАЛ

ОПЕРАТОР НАЧАЛ ПРОДАЖИ НА ПЛОЩАДКЕ ALIEXPRESS



"МегаФон" первым из российских операторов связи начал продажи на входящем в AliExpress маркетплейсе Tmall. Компания станет там единственным официальным реселлером продукции Apple, спрос на которую на площадке высок. В будущем AliExpress может стать и платформой для продажи сим-карт, если это позволит регулирование.





КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ОДНОГО ОКНА

БАНКАМ УПРОСТЯТ РАБОТУ С БКИ



Поправки к закону "О кредитных историях" могут претерпеть существенные изменения. Основным из них станет возможность кредиторов запрашивать платежную нагрузку для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан и организаций только в одном квалифицированном бюро, а не во всех, как сейчас описано в проекте. Кроме того, максимальная доля одного собственника квалифицированного бюро кредитных историй (КБКИ) составит 50% вместо предлагаемых сейчас 25%.





"ГАЗПРОМ" ПОДЕЛИТСЯ РАССОЛОМ

НА КОВЫКТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ СМОГУТ ДОБЫВАТЬ ЛИТИЙ



"Газпром" и "ИСТ Эксплорейшн" готовят проект добычи лития на крупном Ковыктинском месторождении газа. Он может стать первым в России по производству этого металла, необходимого для выпуска аккумуляторов, из рассолов. Пока параметры проекта не определены, речь идет о проведении НИОКР. Однако преградами могут стать правовые ограничения, которые требуют корректировки закона о недрах, и ожидаемое в ближайшее время снижение цен на литий.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.11.2019