ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 9 ноября, в размере 70.4211 руб. против 70.5489 руб. на 8 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



08.11.19 - 70.5489 руб.

07.11.19 - 70.4301 руб.

06.11.19 - 70.4203 руб.

02.11.19 - 71.4785 руб.

01.11.19 - 71.1918 руб.

































































































































































































































"AK&M" от 11.11.2019