Российская валюта перешла к снижению вслед за большинством рисковых активов в мире из-за нежелания Дональда Трампа отменять пошлины против Китая. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Сергея Гайворонского.



Д.Трамп вечером в пятницу нарушил идиллию на мировых рынках, заявив журналистам, что не согласен на отмену пошлин в отношении Китая в случае заключения промежуточной сделки. Рынки к этому моменту уже практически заложили позитивный исход переговоров, но неопределенность вернулась. В результате аппетит к риску сегодня утром резко снизился, о чем свидетельствует снижение азиатских индексов и резкий рост йены.



Рост японской йены традиционно выступает индикатором бегства из рисковых активов. Остальные защитные валюты также пробуют немного подрастать, в результате чего индекс доллара перешел в коррекцию после бурного роста последней недели, когда индикатор забрался на месячные максимумы.



Валюты EM, напротив, ускоряют снижение, как и большинство рисковых активов по всему миру. Рубль сегодня торгуется в общем тренде, реагируя на падение "сверстников", коррекцию на локальном фондовом рынке и снижение нефти.



Пара USD/RUB удержалась выше поддержки 63.6, несмотря на множественные проколы данного уровня вниз. Поход к 62.5 пока откладывается, по крайней мере до снятия неопределенности по поводу торговой сделки. Ближайшее сопротивление проходит около отметки 64.1. ОФЗ реагируют на новые риски умеренным снижением. Особого влияния на рубль это оказывать не должно. Большой капитал, вошедший на рынок за последние месяцы, вряд ли будет реагировать на краткосрочный рост волатильности и разворачиваться "на выход".





"AK&M" от 11.11.2019