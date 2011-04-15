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11/11/2019
10:28

Дайджест газеты "Ведомости" от 11 ноября 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 11 ноября 2019 года.


МИНФИН ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬ БИЗНЕС ОТ УГОЛОВНЫХ РИСКОВ ЗА ВАЛЮТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ОНИ ПРЕВРАТЯТСЯ В СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения - невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Подлинность основных тезисов законопроекта, с которым ознакомились "Ведомости", подтвердили два человека, участвующих в его разработке. Законопроект действительно подготовлен, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.


АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОЦЕНИЛА ЭФФЕКТИВНОСТЬ "ПОЛИТИЧЕСКИХ" ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ

ДЛЯ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАМ РЕКОМЕНДОВАНО ИЗУЧАТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ДРУГ ДРУГА


Итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности), установленных для вице-губернаторов по внутренней политике, подвела администрация президента на семинаре, который прошел в конце этой недели. Губернаторам, в свою очередь, порекомендовали новый стиль работы, который должен строиться на четырех принципах: открытость, скромность, искренность и контроль. Об этом "Ведомостям" рассказали несколько участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и собеседник в администрации президента.


ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ ПОМОГЛО "РОСНЕФТИ" НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОМПАНИИ НЕ ПРИНЕСЛО БЫ БЕЗ ЭТОГО В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 68 МЛРД РУБЛЕЙ


"Ведомости" выяснили, какой дополнительный доход дали бюджету в 2018 г. льготы, предоставленные "Роснефти". Компания с Самотлорского месторождения заплатила в федеральную казну на 68 млрд руб. больше, чем в 2017 г., ответил представитель Минфина на вопрос "Ведомостей", но не сказал, сколько было в 2017 г. На 38 млрд увеличились поступления от экспортной пошлины, еще 30 млрд руб. дал рост НДПИ, перечислил он.


"ПОЧТА РОССИИ" СОКРАТИЛА НОРМАТИВЫ ПО ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК
ЭТО СВЯЗАНО С РАЗВИТИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, УТВЕРЖДАЮТ В КОМПАНИИ


"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок на 7800 направлениях, сообщил "Ведомостям" ее представитель. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать 15 ноября, это первое с 2016 г. массовое сокращение контрольных сроков, информирует "Почта России".



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 11.11.2019
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