Снижение рынка акций и рубля продолжится, полагают аналитики

В пятницу на российском рынке акций началась фиксация прибыли, что выглядит вполне логичным после месяца почти непрерывного роста. В результате, Индекс Мосбиржи не удержал отметку 3000 пунктов, снизившись на процент. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Падали практически все "голубые фишки", за исключением ВТБ, взлетевшего более чем на 3%.



Сегодня в первой половине дня распродажи продолжатся. На это прежде всего указывают торгующиеся в 0.3-процентном минусе американские фьючерсы и ушедшая ниже $62 нефть.



Одной из причин роста пессимизма является не только сильная перегретость всех рынков, но и усилившиеся сомнения в скором подписании "первого этапа" торгового соглашения между США и Китаем.



Однако увлекаться шортами пока очень рискованно, рынок находится в сильном среднесрочном восходящем тренде, и мы неоднократно видели, как настроения быстро меняются на позитивные. Для желающих рискнуть и заработать на падении, лучше продавать "весь рынок" - фьючерсы на Индекс РТС и Мосбиржи. Поддержкой для Индекса Мосбиржи выступает район чуть выше 2900 пунктов.



Среди бумаг хуже рынка обещают быть акции "Норильского Никеля" из-за утреннего падения цен на никель более чем на процент.



При этом следует всегда помнить, что в последнее время происходит сильная накачка финансовой системы США ликвидностью, и в таких условиях не следует ждать существенного падения американских индикаторов.



Рубль в паре с долларом завершил прошлую неделю около отметки 63.8, а сегодня попробует закрепиться выше 64. Ближайшей целью роста пары является отметка 65.5, но ее достижение зависит от аппетита к риску мировых инвесторов. Внутренний фон для рубля пока нейтральный.



Снижение нефти вызвано исключительно ухудшением внешнего фона. Чисто "нефтяные" новости пока позитивные. В частности, поздно вечером в пятницу статистика от Baker Hughes подтвердила продолжение устойчивого тренда на снижение буровой активности в США: число активных буровых установок на 7 до 684.



Помним и про приближающийся саммит ОПЕК+, на котором в случае падения цен возрастет вероятность принятия решения о снижении квот на добычу в первом полугодии следующего года.



Наконец, Саудовская Аравия начинает IPO госкомпании Saudi Aramco. Успех размещения будет во многом зависеть от цен на нефть. Поэтому от саудовских властей можно ждать не только вербальных, но и финансовых интервенций в поддержку нефти.



Сильной поддержкой для нефти является отметка $60 за баррель. При приближении котировок к этому уровню нефтяные контракты имеет смысл осторожно покупать.









"AK&M" от 11.11.2019