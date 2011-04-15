РЖД получили 85 участков в аренду для развития Горьковского направления. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся сообщении в аренду предоставлены участки площадью 5.8 га в Юго-Восточном и Восточном округах столицы.



"85 площадок расположены рядом с железной дорогой Горьковского направления, на отрезке от Нижегородской улицы до МКАД. Там разместят объекты железнодорожной инфраструктуры", - сказала А.Пятова.



Передачу участков в аренду одобрила Градостроительно-земельная комиссия.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 11.11.2019