На нескольких улицах в ЦАО и ЗАО временно изменилась схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



В связи с реставрацией зданий до 29 ноября 2019 года ограничено движение по участку 2-й Брестской улицы от дома 19/18, строения 4 до дома 5.



Также до 23 ноября ограничено движение на дублёре Рублёвского шоссе от дома 89 до дома 83, корпуса 5 по Рублёвскому шоссе. Кроме того, с 15 по 30 ноября 2019 года нельзя будет проехать по дублёру Рублёвского шоссе в районе дома 83, корпуса 5 на Рублёвском шоссе. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях.







"AK&M" от 11.11.2019