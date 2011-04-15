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11/11/2019
12:28

На нескольких улицах в ЦАО и ЗАО временно изменилась схема движения

На нескольких улицах в ЦАО и ЗАО временно изменилась схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.

В связи с реставрацией зданий до 29 ноября 2019 года ограничено движение по участку 2-й Брестской улицы от дома 19/18, строения 4 до дома 5.

Также до 23 ноября ограничено движение на дублёре Рублёвского шоссе от дома 89 до дома 83, корпуса 5 по Рублёвскому шоссе. Кроме того, с 15 по 30 ноября 2019 года нельзя будет проехать по дублёру Рублёвского шоссе в районе дома 83, корпуса 5 на Рублёвском шоссе. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях.



"AK&M" от 11.11.2019
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