В Новой Москве введут почти 17 км дорог в 2019 году

В Новой Москве введут почти 17 км дорог в этом году, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, около 90 км дорог построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с 2020 по 2022 год.



"В городской Адресной инвестиционной программе мы запланировали строительство около 16.4 км в 2020 году, 35.8 км в 2021-м и 37.7 км - в 2022-м", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что также по итогам 2019 года планируется сдать в эксплуатацию 16.7 км дорог.



"К 2024 году в Новой Москве построят и реконструируют более 500 км дорог. Таким образом, к 2035 году длина улично-дорожной сети ТиНАО превысит 2 тыс. километров", - подчеркнул В.Жидкин.



"Время в пути на автомобиле по ТиНАО уменьшилось более чем на 16%, коэффициент загрузки автодорог снизился почти на 10%, а плотность улично-дорожной сети увеличилась более чем в 1.4 раза", - добавил глава департамента.



Он пояснил, что дороги в Новой Москве проектируют и строят таким образом, чтобы максимально разгрузить МКАД и две основные магистрали ТиНАО - Калужское и Киевское шоссе.







"AK&M" от 11.11.2019