Первые МЦД запустят в конце ноября

Первые две линии Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) откроются в конце ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



МЦД-1 и МЦД-2 соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).



Всего планируется открыть пять линий до 2025 года. График работы МЦД выстроят как в метро - с 05:30 до 01:00. Будет действовать единая билетная система.



Ожидается, что новое наземное метро заберёт часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счёт этого станут свободнее линии столичной подземки и разгрузятся вылетные магистрали.





"AK&M" от 11.11.2019