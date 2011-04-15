МТС, Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group и РФПИ создают Альянс

МТС, Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey (AIJ) объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Об этом говорится в сообщении сторон.



Стороны намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области ИИ; содействовать формированию и развитию динамичного рынка технологий ИИ, а также продуктов и сервисов, созданных на их основе; объединить усилия, направленные на ускорение технологического развития и достижение участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере искусственного интеллекта; координировать деятельность бизнес-сообщества и научных организаций по реализации Национальной стратегии искусственного интеллекта; развивать сообщества специалистов и организаций, занимающихся созданием и внедрением технологий в области искусственного интеллекта.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.1% до 17.6 млрд руб. с 15.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.4% до 118 млрд руб. со 107.9 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 55.3 млрд руб. с 52.1 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.



Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Чистая совокупная прибыль Mail.ru Group Limited за первое полугодие 2019 года по сравнению с годом ранее выросла на 14.4% до 6.117 млрд руб. Совокупная сегментная выручка выросла на 22.4% до 39.463 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 6.4 и составил 12.747 млрд руб.



Во II квартале 2019 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 22.9% до 20.045 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 21.6% до 7.22 млрд руб.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



"AK&M" от 11.11.2019