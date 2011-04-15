Рынок РФ обладает потенциалом нисходящей коррекции

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в пятницу, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом трех основных индексов на 0.1-0.5%, несмотря на заявления Дональда Трампа о неготовности США отменить импортные пошлины даже в случае подписания первой фазы торгового соглашения с Китаем. Инвесторы, тем не менее, сохраняли оптимизм в отношении национальной экономики, что, в частности, отразилось в росте доходности долгосрочных облигаций США.



Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.3%. Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0.2%.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0.2%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 1.5-2%, а индикатор Гонконга – почти 3%. В Гонконге продолжаются ожесточенные протесты, которые оказывают давление на настроения в регионе наряду с торговой неопределенностью. Статистика, тем временем, показала ускорение потребительской инфляции в Китае в октябре с 3% до 3.8% г/г (ожидалось +3.3%), производственная дефляция ускорилась с 1.2% до 1.6% г/г (ожидалось -1.5%) – негативные для экономики сигналы.



Нефтяные фьючерсы утром снижаются чуть более чем на 1% ввиду возвращения неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК на прошлой неделе заявил, что рынок нефти в следующем году может обладать некоторым потенциалом роста, снизив вероятность дополнительного сокращения добычи ОПЕК+ в декабре. Цены на нефть Brent опустились ниже $62, WTI удерживаются выше $56, оставаясь выше средних полос Боллинджера дневных графиков ($60.8 и $55.5). Отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц, до 684 единиц – позитивный для котировок сигнал.



Рубль в пятницу также ослаб против доллара и евро, но удерживает важные краткосрочные уровни. Пара доллар/рубль не смогла подняться выше 64 руб., где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Пробой указанной отметки направит пару к 64.50 руб. Пара евро/рубль также расположена ниже средней полосы Боллинджера (70.9 руб), при преодолении которой можно ожидать повышения к 71.5 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под понижательным давлением ввиду ухудшения мировых настроений. Дров в огонь коррекции теперь добавляют события в Гонконге. Понедельник в целом будет спокойным на события днем, а на неделе инвесторы, помимо экономических данных и торгового вопроса, обратят повышенное внимание на выступления главы ФРС и президента США. Рынок РФ еще обладает потенциалом нисходящей коррекции, что создает для “быков” дополнительные риски.



"AK&M" от 11.11.2019