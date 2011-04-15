Профицит торгового баланса в январе-сентябре уменьшился на 11% до $133.3 млрд

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Положительное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2019 года уменьшилось на 11% до $133.3 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.
Внешнеторговый оборот России сократился на 2.9% до $489.4 млрд. Объём экспорта упал на 4.8% до $311.4 млрд, импорта - увеличился на 0.5% до $178 млрд.
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