Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре уменьшились на 4%

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре 2019 года уменьшились на 4% до $90.435 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



Объём экспорта нефти увеличился на 3.3% до 197.603 млн т.

Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 15.1% до $49.901 млрд. Объём экспорта нефтепродуктов уменьшился на 9% до 104.913 млн т.





"AK&M" от 11.11.2019