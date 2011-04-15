Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре уменьшились на 4%

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Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре 2019 года уменьшились на 4% до $90.435 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Объём экспорта нефти увеличился на 3.3% до 197.603 млн т.
Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 15.1% до $49.901 млрд. Объём экспорта нефтепродуктов уменьшился на 9% до 104.913 млн т.
"AK&M" от 11.11.2019