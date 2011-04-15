Объём импорта сливочного масла в РФ в январе-сентябре вырос на 36.4%

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Объём импорта сливочного масла в РФ в январе-сентябре 2019 года вырос на 36.4% до 87.2 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Стоимость ввезённого сливочного масла увеличилась на 52.5% до $463.2 млн.
Импорт сгущённого молока и сливок вырос на 20.9% до 135.9 тыс. т (+54.2% до $319.4 млн), сыров и творога - на 10.3% до 197.5 тыс. т (+15% до $805.7 млн).
"AK&M" от 11.11.2019