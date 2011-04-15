РФПИ рассматривает возможность инвестиций в искусственный интеллект

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) рассматривает возможность инвестиций в перспективные проекты в области искусственного интеллекта (ИИ) - платформу Botkin.AI компании ООО "Интеллоджик" и OSA Hybrid Platform, одного из лидеров российского RetailTech. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Botkin.AI применяется для диагностики и оценки рисков заболеваний с использованием технологий ИИ и представляет собой высокотехнологичную платформу для анализа медицинских изображений. Обрабатывая изображения, полученные в ходе КТ, рентгена и др., система диагностирует возможные или имеющиеся заболевания, а анализ с помощью ИИ позволяет давать рекомендации врачам по дальнейшему лечению пациента. "Интеллоджик" также имеет патент на создание и использование математических моделей пациентов с применением ИИ. Этот патент позволит значительно расширить область применения платформы Botkin.AI и быть одним из мировых лидеров в области использования искусственного интеллекта в здравоохранении.



OSA Hybrid Platform применяется ведущими розничными сетями для сбора, обработки и анализа данных с применением искусственного интеллекта. Сервис обеспечивает постоянную доступность товара на полке в продуктовых магазинах в оптимальном количестве в режиме реального времени. Внедрение OSA Hybrid Platform позволяет добиться увеличения продаж до 10%.



Подготавливаемые РФПИ инвестиции осуществляются в рамках стратегического направления по развитию технологий искусственного интеллекта в России. С этой целью РФПИ подписал соответствующее соглашение с Правительством России, установил партнёрские отношения с пятью ведущими компаниями в этом секторе, привлёк более $2 млрд от иностранных партнёров для совместных инвестиций в российские ИИ-проекты, внедряет технологии искусственного интеллекта в портфельных компаниях фонда, проанализировал более 100 проектов и намерен инвестировать в 20 наиболее перспективных из них.





"AK&M" от 11.11.2019