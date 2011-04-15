Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 ноября

Банк России установил на 12 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8245

1 Азербайджанский манат 37.6729

100 Армянских драмов 13.3707

1 Белорусский рубль 31.1964

1 Болгарский лев 36.0149

1 Бразильский реал 15.3495

100 Венгерских форинтов 21.0872

1000 Вон Республики Корея 54.8465

10 Гонконгских долларов 81.5830

10 Датских крон 94.2740

1 Доллар США 63.9121

1 Евро 70.4759

100 Индийских рупий 89.4212

100 Казахстанских тенге 16.4330

1 Канадский доллар 48.3194

100 Киргизских сомов 91.3406

10 Китайских юаней 91.2131

10 Молдавских леев 36.6889

1 Новый туркменский манат 18.2867

10 Норвежских крон 69.7647

1 Польский злотый 16.4990

1 Румынский лей 14.7900

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.7820

1 Сингапурский доллар 46.9424

10 Таджикских сомони 65.9568

1 Турецкая лира 11.0508

10000 Узбекских сумов 67.4178

10 Украинских гривен 26.0628

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.7947

10 Чешских крон 27.6239

10 Шведских крон 65.7329

1 Швейцарский франк 64.1301

10 Южноафриканских рэндов 42.8308

100 Японских иен 58.6350

"AK&M" от 11.11.2019