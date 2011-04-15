Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 ноября

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Банк России установил на 12 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8245
1 Азербайджанский манат 37.6729
100 Армянских драмов 13.3707
1 Белорусский рубль 31.1964
1 Болгарский лев 36.0149
1 Бразильский реал 15.3495
100 Венгерских форинтов 21.0872
1000 Вон Республики Корея 54.8465
10 Гонконгских долларов 81.5830
10 Датских крон 94.2740
1 Доллар США 63.9121
1 Евро 70.4759
100 Индийских рупий 89.4212
100 Казахстанских тенге 16.4330
1 Канадский доллар 48.3194
100 Киргизских сомов 91.3406
10 Китайских юаней 91.2131
10 Молдавских леев 36.6889
1 Новый туркменский манат 18.2867
10 Норвежских крон 69.7647
1 Польский злотый 16.4990
1 Румынский лей 14.7900
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.7820
1 Сингапурский доллар 46.9424
10 Таджикских сомони 65.9568
1 Турецкая лира 11.0508
10000 Узбекских сумов 67.4178
10 Украинских гривен 26.0628
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.7947
10 Чешских крон 27.6239
10 Шведских крон 65.7329
1 Швейцарский франк 64.1301
10 Южноафриканских рэндов 42.8308
100 Японских иен 58.6350
"AK&M" от 11.11.2019