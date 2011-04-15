Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/11/2019
15:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 ноября

Банк России установил на 12 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.8245
1 Азербайджанский манат 37.6729
100 Армянских драмов 13.3707
1 Белорусский рубль 31.1964
1 Болгарский лев 36.0149
1 Бразильский реал 15.3495
100 Венгерских форинтов 21.0872
1000 Вон Республики Корея 54.8465
10 Гонконгских долларов 81.5830
10 Датских крон 94.2740
1 Доллар США 63.9121
1 Евро 70.4759
100 Индийских рупий 89.4212
100 Казахстанских тенге 16.4330
1 Канадский доллар 48.3194
100 Киргизских сомов 91.3406
10 Китайских юаней 91.2131
10 Молдавских леев 36.6889
1 Новый туркменский манат 18.2867
10 Норвежских крон 69.7647
1 Польский злотый 16.4990
1 Румынский лей 14.7900
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.7820
1 Сингапурский доллар 46.9424
10 Таджикских сомони 65.9568
1 Турецкая лира 11.0508
10000 Узбекских сумов 67.4178
10 Украинских гривен 26.0628
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.7947
10 Чешских крон 27.6239
10 Шведских крон 65.7329
1 Швейцарский франк 64.1301
10 Южноафриканских рэндов 42.8308
100 Японских иен 58.6350

"AK&M" от 11.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100