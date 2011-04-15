Сбербанк в октябре закрыл 22 сделки по размещению облигаций

Сбербанк в октябре 2019 года выступил организатором и успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций. Об этом говорится в сообщении банка.



На международном долговом рынке размещены: еврооблигации Уралкалия объёмом $500 млн со ставкой купона 4% сроком на 5 лет; еврооблигации Nord Gold объёмом $400 млн со ставкой купона 4.125% сроком на 5 лет; субординированные еврооблигации Совкомбанка объёмом $300 млн со ставкой купона 8% сроком на обращения 10.5 лет и колл-опционом через 5.5 лет; еврооблигации Норникеля объёмом $750 млн со ставкой купона 3.375% сроком на 5 лет.



На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций: Сибирской угольной энергетической компании объёмом 20 млрд руб. со ставкой купона 7.4% сроком на 4 года; Московской области объёмом 25 млрд руб. со ставкой купона 7.05% сроком на 5 лет (дюрация 3.1 года); "Полюса" объёмом 20 млрд руб. со ставкой купона 7.4% сроком на 5 лет; "Ренессанс Страхования" объёмом 3 млрд руб. со ставкой купона 9% сроком на 2 года; Международного банка экономического сотрудничества объёмом 7 млрд руб. со ставкой купона 7.9%; Сбербанка объёмом 40 млрд руб. со ставкой купона 7.05%; Белгородской области объёмом 2 млрд руб. со ставкой купона 7% сроком на 5 лет (дюрация 3.3 года); Металлоинвеста объёмом 10 млрд руб. со ставкой купона 7.15% сроком на 5.5 лет; "Магнита" объёмом 10 млрд руб. со ставкой купона 6.9% сроком на 2.5 года; МТС объёмом 15 млрд руб. со ставкой купона 6.85% сроком на 4 года; АФК "Система" объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7.85% сроком на 5 лет; РЖД объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6.75% сроком на 6 лет; "Ленты" объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6.80% на 3 года; X5 Retail Group объёмом 5 млрд руб. со ставкой купона 6.65% сроком на 2.5 года; РУСАЛа объёмом 15 млрд руб. со ставкой купона 7.45% сроком на 3 года; Республики Саха (Якутия) объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6.95% сроком на 7 лет; МОЭК объёмом 5 млрд руб. со ставкой купона 6.8% сроком на 3 года; Федеральной пассажирской компании объёмом 5.5 млрд руб. со ставкой 6.9% сроком на 6 лет.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 11.11.2019