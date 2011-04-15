ФАС выявила нарушения на закупке по строительству архивохранилища ЦФО за 1.1 млрд руб. об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС рассмотрела жалобу строительной компании "Строй групп" на действия Управления Росреестра по Калужской области при закупке работ на строительство централизованного архивохранилища ЦФО стоимостью 1.1 млрд руб.



В ходе проведения внеплановой проверки комиссия ФАС выявила неправомерное требование, установленное заказчиком, а именно согласование с ним видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, которые исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. В тоже время в закупочной документации не был указан объём таких работ. Согласно Постановлению Правительства N 570 объём работ, выполняемых исполнителем самостоятельно, должен составлять не менее 25%.



Ведомству предписано установить необходимый объём работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно, а также исключить положение о том, что вышеуказанные работы определяются по согласованию с заказчиком.





"AK&M" от 11.11.2019