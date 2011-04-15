Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/11/2019
16:13

ФАС выявила нарушения на закупке по строительству архивохранилища ЦФО за 1.1 млрд руб.

ФАС выявила нарушения на закупке по строительству архивохранилища ЦФО за 1.1 млрд руб. об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС рассмотрела жалобу строительной компании "Строй групп" на действия Управления Росреестра по Калужской области при закупке работ на строительство централизованного архивохранилища ЦФО стоимостью 1.1 млрд руб.

В ходе проведения внеплановой проверки комиссия ФАС выявила неправомерное требование, установленное заказчиком, а именно согласование с ним видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, которые исполнитель обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. В тоже время в закупочной документации не был указан объём таких работ. Согласно Постановлению Правительства N 570 объём работ, выполняемых исполнителем самостоятельно, должен составлять не менее 25%.

Ведомству предписано установить необходимый объём работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно, а также исключить положение о том, что вышеуказанные работы определяются по согласованию с заказчиком.


"AK&M" от 11.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100