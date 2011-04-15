ЦБ объявил учётную цену золота на 12 ноября - 3011.34 руб./г против 3005.50 руб./г на 9 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 12 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3011.34 руб./грамм
Серебро: - 34.54 руб./грамм
Платина: - 1816.46 руб./грамм
Палладий: - 3534.29 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
02.11 06.11 07.11 08.11 09.11
Золото 3108.27 3059.56 3043.19 3040.86 3005.50
Серебро 37.17 36.98 36.89 35.94 35.92
Платина 1918.67 1903.33 1897.20 1909.63 1831.76
Палладий 3689.12 3631.78 3632.90 3681.98 3663.52