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11/11/2019
17:45

ВТБ Капитал выходит из состава акционеров Vivacom

ВТБ Капитал полностью выходит из состава акционеров Vivacom в рамках сделки по продаже болгарского телекоммуникационного оператора компании United Group. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ Капитал присоединился к консорциуму VTL в 2015 году с целью инвестировать в Vivacom, и за это время в партнёрстве с соинвесторами консорциума и новыми владельцами компании удалось значительно повысить стоимость компании, сохранить лидирующие позиции телеком-оператора на болгарском рынке, тем самым повысив привлекательность компании для иностранных инвесторов.

ВТБ Капитал - один из ведущих игроков на рынке прямых инвестиций в России. Стратегия компании подразумевает вхождение в капитал инвестиционно-привлекательных активов в таких сегментах, как ритейл, медиа, транспорт, потребительский сектор, с последующим выходом с фиксацией роста акционерной стоимости на горизонте 3-5 лет.


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