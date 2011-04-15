Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос на 6.1%

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Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре 2019 года вырос на 6.1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару в январе-октябре увеличился на 4.5%, к евро - на 8.6%.
Реальный эффективный курс рубля в октябре 2019 года увеличился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару вырос на 1%, к евро - также на 1%.
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