Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 30 октября по 6 ноября, выросло на 0.5%

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 30 октября по 6 ноября 2019 года, выросло на 0.5% до 647.68 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Рост численности безработных отмечен в 64 регионах. Наибольший рост наблюдался в республиках Калмыкия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской Республике, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, Астраханской, Курганской, Челябинской областях.



За неделю снижение численности безработных произошло в 18 регионах. Наибольшее уменьшение показателя наблюдалось в Ненецком автономном округе, республиках Адыгея, Дагестан, Тыва, Севастополе, Кемеровской, Омской областях, Забайкальском крае.





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