ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 ноября, в размере 63.9121 руб. против 63.7295 руб. на 9 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



09.11.19 - 63.7295 руб.

08.11.19 - 63.7298 руб.

07.11.19 - 63.5880 руб.

06.11.19 - 63.2480 руб.

02.11.19 - 64.0316 руб.



































































"AK&M" от 12.11.2019