ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 12 ноября, в размере 70.4759 руб. против 70.4211 руб. на 9 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



09.11.19 - 70.4211 руб.

08.11.19 - 70.5489 руб.

07.11.19 - 70.4301 руб.

06.11.19 - 70.4203 руб.

02.11.19 - 71.4785 руб.



































































































































































































































"AK&M" от 12.11.2019