Повтор! Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос на 6.1%

Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре 2019 года вырос на 6.1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Реальный курс рубля к доллару в январе-октябре увеличился на 4.5%, к евро - на 8.6%.



Реальный эффективный курс рубля в октябре 2019 года увеличился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару вырос на 1%, к евро - также на 1%.





"AK&M" от 12.11.2019