На архипелаге Новая Земля построят морской порт для Павловского свинцово-цинкового месторождения. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.



Ведомство рассмотрело представленные повторно результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на создание портового комплекса горно-обогатительного комбината Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, который будет построен на острове Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-цинковых руд, приуроченным к Безымянскому рудно-полиметаллическому узлу, месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Инвестиционный проект "Павловское" реализуется на основании трехстороннего соглашения, подписанного в апреле 2019 года на Международном арктическом форуме между правительством Архангельской области и дочерними структурами "Росатома" - АО "Первая горнорудная компания" и "Атомредметзолото". В соответствии с инвестпроектом ежегодно на месторождении Павловское планируется добывать 3.5 млн т руды. Для ее переработки на Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 220 тыс. т цинкового и 47 тыс. т свинцового концентрата в год.



Для вывоза готовой продукции ГОКа "Павловское" предусмотрено строительство портовой инфраструктуры с расчетным грузооборотом до 0.5 млн т в год. Проектируемый морской порт, для подготовки проектной документации на строительство которого Главгосэкспертиза России одобрила результаты инженерных изысканий, будет расположен на выступающем мысе в наиболее заглубленной прибрежной части акватории губы Безымянной (с отметками отминус 10 доминус 400 м) Южного острова архипелага Новая Земля. Комплекс объектов береговой инфраструктуры, включающий два причала, разместят в непосредственной близости от мыса вдоль береговой линии.



Архипелаг Новая Земля - крупнейший в Европейской Арктике, его площадь составляет 83 тыс. кв км, протяженность архипелага с севера на юг - около 900 км. На одну четверть Новая Земля покрыта ледниками. Острова архипелага Новая Земля представляют собой неизученные районы, в связи с чем получение достоверных сведений о природных условиях площадки строительства становится важнейшим этапом при разработке проектной документации строительства ГОК "Павловское".



Инженерные изыскания выполнялись с целью получения данных о природных условиях и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, материалов, необходимых для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе компоновки зданий, гидротехнических сооружений и иных объектов, которые будут построены на территории морского порта Павловского месторождения.



"AK&M" от 12.11.2019