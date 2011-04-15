Завод "Балтика" не прекратил работы в связи с ЧП. Об этом заявила пресс-служба компании.



Напомним, 11 ноября 2019 года около 17:30 возле завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге произошёл прорыв магистрального паропровода. Обломками асфальта был нанесён незначительный ущерб зданию завода. В результате ЧП пострадало 2 человека, погибших нет. Теплотрасса была перекрыта.



Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group - лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. "Балтике" принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и её региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина.



Пивоваренная компания "Балтика" - ведущий экспортёр российского пива: продукция компании представлена более чем в 75 странах мира.



"AK&M" от 12.11.2019