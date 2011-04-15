Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/11/2019
11:22

ФАС проверит производителей и переработчиков гречихи

ФАС проверит производителей и переработчиков гречихи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, в связи с обращением Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о повышении цен на гречиху 11 ноября в ФАС прошло селекторное совещание с территориальными управлениями ФАС и представителями органов управления АПК в регионах-продуцентах гречихи, на котором обсуждалась ситуация, складывающаяся на рынке гречихи и гречневой крупы.

По итогам совещания было принято решение провести проверку как производителей гречихи, так и ее переработчиков на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен.

"Во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. Дефицита на рынке не наблюдается. Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен, устанавливаемых как производителями, так и переработчиками гречихи", - отметила по результатам совещания начальник Управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко, цитируемая в сообщении.

"AK&M" от 12.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100