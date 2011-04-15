ФАС проверит производителей и переработчиков гречихи. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, в связи с обращением Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о повышении цен на гречиху 11 ноября в ФАС прошло селекторное совещание с территориальными управлениями ФАС и представителями органов управления АПК в регионах-продуцентах гречихи, на котором обсуждалась ситуация, складывающаяся на рынке гречихи и гречневой крупы.



По итогам совещания было принято решение провести проверку как производителей гречихи, так и ее переработчиков на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен.



"Во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. Дефицита на рынке не наблюдается. Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен, устанавливаемых как производителями, так и переработчиками гречихи", - отметила по результатам совещания начальник Управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко, цитируемая в сообщении.



"AK&M" от 12.11.2019