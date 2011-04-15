Западный вестибюль станции московского метро "Фили" будет закрыт для пассажиров 16 и 17 ноября

Западный вестибюль станции "Фили" Филёвской линии московского метро будет закрыт для пассажиров 16 и 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Это необходимо для отладки оборудования в пассажирской зоне.

Западный вестибюль станции (первый вагон из центра, выход в город N1 к Багратионовскому проезду, Промышленному проезду и на Тучковскую улицу, а также выход N2 на Новозаводскую улицу и к Багратионовскому проезду) будет закрыт для пассажиров в течение выходных - с 05:30 субботы, 16 ноября, до открытия метрополитена в понедельник, 18 ноября.



На время закрытия пассажиры смогут пользоваться восточным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.



В течение этого времени специалисты проведут необходимые работы с оборудованием в пассажирской зоне станции. Чтобы свести к минимуму неудобства, работы специально проводят в выходные дни, когда пассажиропоток на станции существенно меньше, чем в будни.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 12.11.2019