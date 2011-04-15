Усадьбу Шубиных выставили на электронный аукцион

Северный флигель усадьбы Шубиных в центре столицы выставлен на продажу через аукцион в электронной форме, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Двухэтажное здание площадью 321 кв. м находится на улице Малая Дмитровка, дом 12/1, строение 3 в районе Тверской.



"Флигель усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому победитель должен соблюдать охранные обязательства. Кроме того, здание нуждается в капитальном ремонте: нужно провести восстановительные работы", - сказал Г.Дёгтев.



По его словам, северный флигель усадьбы Шубиных, построенный в 1810 году, соединён с главным зданием усадьбы кирпичной оградой. В 1905-1906 годах архитектор Сергей Жаров проводил во флигеле работы по сохранению облика здания.



"Территория и застройка усадьбы сформировались в конце XVIII - начале XIX веков. Классический ансамбль главного дома, частично сохранившийся до наших дней, существовал уже в начале XIX века, когда городская усадьба принадлежала Шубиным", - пояснил Г.Дёгтев.



Он добавил, что объект имеет богатую историю. В 30-х годах XIX века в усадьбе жил декабрист, участник Отечественной войны 1812 года М.Ф. Орлов. У него в гостях побывал поэт Александр Сергеевич Пушкин, а через сто лет на съёмной квартире вместе с сестрой здесь жил писатель Антон Павлович Чехов.



На протяжении многих лет в доме располагались учебные заведения: рисовальная школа, позднее вошедшая в состав Строгановского училища, гимназия О.Н. Мещерской, "Драматическое училище А.Ф. Федотова", "Музыкальные классы Н.С. Кленовского". Здесь читали платные публичные лекции об искусстве и литературе. В 1920-х годах здание занимал Московский институт журналистики.



Начальная цена лота - 40.6 млн руб., стоимость работ по сохранению имущества - 34.1 млн руб. Заявки на участие принимаются до 27 ноября, торги пройдут 5 декабря.



Организатором торгов выступает Департамент Москвы по конкурентной политике.



В рамках роуд-шоу "Вторая жизнь исторических особняков" инвесторы, эксперты и представители трёх Департаментов столицы - городского имущества, культурного наследия и конкурентной политики - обсудили варианты использования объекта на Малой Дмитровке. Инвесторам предложили оборудовать здание для коммерческих целей, к примеру - обустроить офисы.



"AK&M" от 12.11.2019