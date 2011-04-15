Пункт технического обслуживания поездов построят около станции БКЛ

Пункт технического обслуживания поездов построят в одном котловане со станцией "Кленовый бульвар" на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он пояснил, что за станцией "Кленовый бульвар" оборудуют два тупика с двумя смотровыми канавами для проведения работ по обслуживанию и ремонту поездов. Каждый из них сможет принимать по одному подвижному составу.



"Кроме ремонта, в тупиках предусмотрен оборот и ночной отстой поездов. Сооружение таких объектов позволит сократить интервалы движения составов на участке БКЛ метро", - заключил М.Газизуллин.



Напомним, "Кленовый бульвар" - станция мелкого заложения с платформой берегового типа. Ее строят в районе Нагатинский затон под ул. Коломенская на пересечении с Кленовым бульваром.



"AK&M" от 12.11.2019