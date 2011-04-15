Власти Москвы опровергли новость о планах включения Калуги в состав столицы.



Как говорится в сообщении Стройкомплекса, в СМИ распространяется фейковая новость о планах по расширению границ столицы и присоединения территории города Калуги к Москве.



Первоисточником этого материала является развлекательный портал - сатирическое издание, которое ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем Департаменте градостроения Москвы.



На данный момент у правительства Москвы нет никаких планов по расширению границ города.





"AK&M" от 12.11.2019