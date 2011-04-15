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12/11/2019
10:38

Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях в утренние часы вторника

Нефтяные котировки остаются на комфортных уровнях в утренние часы вторника. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $62.5/bbl, WTI - $57.1/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Предстоящее IPO нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Amarco в ближайшее время останется одной из центральных тем для нефтяного рынка, которая может сохранить нефтяные котировки на комфортных уровнях до начала декабря.

Риском для цен на нефть сегодня станет выступление Д.Трампа, посвященное экономической и торговой политике.

Выступление Д.Трампа может добавить негатива по теме торговых противоречий между США и КНР, что способно ограничить аппетит к рисковым активам и негативно повлиять на динамику нефтяные котировок.

Внимание сегодня также может привлечь локальная статистика: вечером Американский институт нефти (API) опубликует данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе.

"AK&M" от 12.11.2019
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