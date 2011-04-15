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12/11/2019
13:28

НПФ "Эволюция" выкупил собственные акции у компании "РН-пенсионные активы" за 2.2 млрд руб.

НПФ "Эволюция" (бывший "Нефтегарант") в III квартале выкупил 0.45 млн собственных акций (9.8%) у компании "РН-пенсионные активы" за 2.2 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ".

В результате доля "РН-пенсионные активы" в капитале фонда снизилась до 19%. У остальных акционеров доли остались прежними: у концерна "Россиум" Романа Авдеева - 57.4%, у Дальневосточного банка, который упакован в ЗПИФ "Ритм" под управлением входящей в группу компаний (ГК) "Регион" УК "Регион Эссет Менеджмент",- 7.5%, и у самой ГК "Регион" - ещё 6.3%.

На базе НПФ "Эволюция" (215.9 млрд руб. активов) объединяются несколько частных фондов, принадлежащих "Россиуму" и мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову: НПФ "Согласие" (31.5 млрд руб.), "Социальное развитие" (8.6 млрд руб.) и "Образование" (4.5 млрд руб.).

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.11.2019

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