Роснефть разъяснила ситуацию с ценами на бензин на Сахалине

Роснефть разъяснила ситуацию с ценами на автомобильное топливо на острове Сахалин.



Как говорится в сообщении компании, разница в цене на бензин АИ-92 на АЗС Роснефти в Южно-Сахалинске и на материковой части страны не превышает 70 коп. Так, в Южно-Сахалинске на АЗС "РН-Востокнефтепродукт" литр АИ-92 стоит 44.75 руб., а во Владивостоке - 44.05 руб. А на автоматической АЗС в Южно-Сахалинске цена ещё на 60-70 копеек ниже и практически равна цене во Владивостоке. В целом по Сахалину цена на АИ-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске даже дешевле, чем в Москве, на 25-30 копеек.



Следует отметить, что в сложившейся экономической ситуации, недостатке нефтеперерабатывающих мощностей в регионе и удалённости от региона Комсомольского НПЗ (в зависимости от маршрута 1000-2250 км), кроме Роснефти других поставщиков автомобильного топлива для розничных сетей острова нет. Поставки топлива на Сахалин для Компании, по сути, не является коммерческой деятельностью. Роснефть, таким образом, выполняет социальную функцию, обеспечивая в полном объёме потребление Сахалина, отмечает компания.



Сахалин входит в число регионов, получающих самые высокие доходы в региональный бюджет, в том числе от добычи нефти и газа на острове. Местные власти, в случае необходимости, могли бы организовать субсидирование транспортировки поставок топлива на удалённые АЗС.



В свою очередь Роснефть продолжит бесперебойное обеспечение Сахалина, доставляя автомобильное топливо во все, даже самые удалённые районы острова.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 12.11.2019