Кабмин одобрил проект соглашения о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития в России

Правительство РФ одобрило проект соглашения о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Предусматривается, что Евразийский региональный центр НБР будет осуществлять такие функции, как сопровождение и поддержка реализации проектов НБР в области инфраструктуры и устойчивого развития, сотрудничество в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами, оказание технического содействия в подготовке и реализации проектов НБР.



Российская Федерация является одной из пяти стран - учредителей Нового банка развития наряду с другими государствами БРИКС - Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР.



Цель деятельности НБР - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС, в других государствах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. Учредительные документы НБР предусматривают использование широкого спектра финансовых инструментов, в том числе займов, гарантий, участия в капитале, технического содействия и других.



При учреждении НБР лидерами стран БРИКС была достигнута договорённость о размещении его штаб-квартиры в Китае, а также о последовательном открытии региональных представительств НБР в странах-учредителях: ЮАР, Бразилии, России и Индии. В 2017 году начало работу региональное представительство НБР в ЮАР, в 2018 году подписано Соглашение с Правительством Бразилии о размещении регионального офиса НБР в этой стране.





"AK&M" от 12.11.2019