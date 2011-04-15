Базовая чистая прибыль Юнипро по МСФО за 9 месяцев выросла на 20.2% до 13.987 млрд руб.

Базовая чистая прибыль Юнипро по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 20.2% до 13.987 млрд руб. с 11.641 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 8% до 59.199 млрд руб. с 54.824 млрд руб., показатель EBITDA - на 12.1% до 21.505 млрд руб. с 19.175 млрд руб., EBIT - на 20.4% до 17.065 млрд руб. с 14.174 млрд руб.



"Юнипро" (бывшее ОАО "Э.ОН Россия" или ОГК-4, ИНН 8602067092) зарегистрировано 4 марта 2005 года в Сургут. В состав компании входят пять электростанций общей мощностью 11.1 ГВт: Сургутская ГРЭС-2 (5597 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1025 МВт).



Уставный капитал - 25.219 млрд руб., номинал одной акции - 0.4 руб. 83.73% акций принадлежит Uniper SE (Германия).



Базовая чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.8% до 11.102 млрд руб. с 8.618 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.6% до 42.716 млрд руб. с 37.595 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 16.5 млрд руб. с 13.669 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 2.3% до 13.511 млрд руб. с 13.203 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.9% до 61.381 млрд руб. с 57.425 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 4.6% до 16.777 млрд руб. с 16.034 млрд руб.





"AK&M" от 12.11.2019