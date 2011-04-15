Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/11/2019
14:10

На Московской Бирже заработал Сектор устойчивого развития

Московская Биржа 12 ноября 2019 года включила в Сектор устойчивого развития первый инструмент – "зелёные" облигации банка "Центр-инвест". Об этом говорится в сообщении биржи.

Начало размещения выпуска облигаций номинальной стоимостью 250 млн руб. и сроком обращения один год запланировано на 15 ноября. Привлечённые средства будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта.

Согласно независимому заключению агентства кредитных рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком "Центр-инвест" данного типа облигаций будет осуществляться в соответствии с Принципами "зеленых" облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми банком.

Новая редакция Правил листинга Московской Биржи, предусматривающая создание Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив, вступила в силу 12 августа 2019 года.

Новый сектор включает три самостоятельных сегмента: "зелёных" облигаций, "социальных" облигаций и облигаций национальных проектов. Для включения в Сектор устойчивого развития эмитент должен предусмотреть в эмиссионных документах целевое назначение привлекаемых средств, ежегодно раскрывать информацию об их надлежащем использовании и предоставить внешнюю независимую оценку о "зеленом" или "социальном" характере облигаций. Развитие Сектора устойчивого развития осуществляется в рамках концепции развития "зеленых", "социальных" облигаций и облигаций устойчивого развития, над которой в настоящее время работают Минэкономразвития России, профильные федеральные органы исполнительной власти, Банк России и представители бизнес-сообщества.

"AK&M" от 12.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100