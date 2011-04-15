На Московской Бирже заработал Сектор устойчивого развития

Московская Биржа 12 ноября 2019 года включила в Сектор устойчивого развития первый инструмент – "зелёные" облигации банка "Центр-инвест". Об этом говорится в сообщении биржи.



Начало размещения выпуска облигаций номинальной стоимостью 250 млн руб. и сроком обращения один год запланировано на 15 ноября. Привлечённые средства будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта.



Согласно независимому заключению агентства кредитных рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком "Центр-инвест" данного типа облигаций будет осуществляться в соответствии с Принципами "зеленых" облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми банком.



Новая редакция Правил листинга Московской Биржи, предусматривающая создание Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив, вступила в силу 12 августа 2019 года.



Новый сектор включает три самостоятельных сегмента: "зелёных" облигаций, "социальных" облигаций и облигаций национальных проектов. Для включения в Сектор устойчивого развития эмитент должен предусмотреть в эмиссионных документах целевое назначение привлекаемых средств, ежегодно раскрывать информацию об их надлежащем использовании и предоставить внешнюю независимую оценку о "зеленом" или "социальном" характере облигаций. Развитие Сектора устойчивого развития осуществляется в рамках концепции развития "зеленых", "социальных" облигаций и облигаций устойчивого развития, над которой в настоящее время работают Минэкономразвития России, профильные федеральные органы исполнительной власти, Банк России и представители бизнес-сообщества.



"AK&M" от 12.11.2019