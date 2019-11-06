ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 ноября в размере 63.8530 руб. против 63.9121 руб. на 12 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.11.19 - 63.9121 руб.

09.11.19 - 63.7295 руб.

08.11.19 - 63.7298 руб.

07.11.19 - 63.5880 руб.

06.11.19 - 63.2480 руб.





































































"AK&M" от 12.11.2019